Bezirk prüft Machbarkeit Psychiatrische Tagesklinik für Straubing?

„Der Standort Straubing erscheint uns als naheliegende Option“, sagt Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich. Foto: istock/Andrey Popov

Tagsüber in der Klinik, am Abend wieder Zuhause. Diese Möglichkeit bietet der Bezirk Niederbayern in seinen Tageskliniken an. Bislang gibt es insgesamt 50 tagesklinische Plätze für Erwachsene (Psychiatrie und Psychosomatik): 30 am Bezirkskrankenhaus (BKH) Passau und 20 am BKH Landshut.