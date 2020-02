Kommunalwahl Barmherzige Brüder und Katholische Jugendfürsorge laden zur Podiumsdiskussion ein

Am 1. März 2020 findet im Magnobonus-Markmiller-Saal in Straubing eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl statt. Eingeladen wurden die OB-Kandidaten.

STRAUBING. Im März 2020 finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Die gewählten Bürgermeister, Kreis-, Gemeinde-, Land- oder Stadträte haben mit ihren Entscheidungen großen Einfluss auf das Leben vor Ort. Da ist es wichtig, sich vorab zu den Positionen der einzelnen Parteien zu erkundigen.

Sich informieren und eine Meinung bilden zu können, bedeutet aktive politische Teilhabe – für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Alle möchten wissen, was in den Parteiprogrammen steht, wie beschriebene Rechte umgesetzt werden und ob sich Politiker an ihre Versprechen halten.

In der Vergangenheit haben die Barmherzigen Brüder und die Katholische Jugendfürsorge bei Kommunal-, Bezirks- und Landtagswahlen die Direktkandidaten und Direktkandidatinnen des Stimmkreises zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion in den Magnobonus-Markmiller-Saal eingeladen. Auch in diesem Jahr findet am 1. März von 14 bis 17 Uhr eine Podiumsdiskussion im Magnobonus-Markmiller-Saal statt, zu der die OB-Kandidaten eingeladen wurden.

Moderiert von Sonja Ettengruber werden sich die Kandidaten und Kandidatinnen den Fragen von Bewohnervertretern, Werkstatträten und interessierten Gästen stellen müssen. Dabei wird genau darauf geachtet, dass die Politiker ihre Antworten nicht zu kompliziert, sondern in leichter Sprache formulieren und sich an die vorgegebenen Zeiten halten. Nicht einfach für so manchen Politiker, der diese Regularien sonst nicht kennt. Die Fragen wurden vorab erarbeitet und beziehen sich auf verschiedene Lebensbereiche.

Ein interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag mit lebhaften Diskussionen ist also garantiert. Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitdiskutieren.