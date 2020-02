Der nächste Rekord 2019 wurden über 69.000 Straubingschecks verkauft

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 erfreut sich der Straubingscheck steigender Beliebtheit. Der große Vorteil für den Einzelhandel gegenüber üblichen Geldgeschenken liegt auf der Hand: Mit dem Straubingscheck bleibt das Geld im Wirtschaftskreislauf der Stadt Straubing. Im Gegenzug erhält der Beschenkte ein variabel einsetzbares Zahlungsmittel.

STRAUBING Auch im Geschäftsjahr 2019 konnte wieder ein neuer Absatzrekord für den Straubingscheck erreicht werden. Mit 69.449 verkauften Schecks konnte der bisherige Rekord noch einmal um über 1.000 Schecks gesteigert werden. Insgesamt wurden somit seit 2009 über 521.000 Straubingschecks verkauft. An die Verkaufsstellen wurden dabei in 2019 mit über 70.000 Schecks so viele ausgeliefert wie noch nie. Mehr als 634.000 EUR an Geldern konnten an die Geschäfte zurückgezahlt werden und blieben dadurch in den über 200 teilnehmenden Geschäften in Straubing.

Aktuell sind knapp 90.000 Straubingschecks in Umlauf, auch das ist Rekord. „Wir wollen die sehr guten Verkaufszahlen auch in 2020 bestätigen. Vor allem bitten wir unsere Kunden, die noch Schecks zu Hause haben, diese schnellstmöglich wieder in den Straubinger Geschäften einzulösen. Sie tragen dadurch massiv zur Stärkung des Straubinger Einzelhandels bei“, betont Stadtmarketing-Leiter Matthias Reisinger. Zudem sind die Lager des Stadtmarketings derzeit fast leer, so dass man sich über jeden Scheck freut, der eingelöst und durch die Geschäfte abgegeben wird.

„Großer Dank gilt unseren Verkaufsstellen, die durch ihren Einsatz einen entscheidenden Teil zu diesem Ergebnis beigetragen haben“, ergänzt Reisinger. Über neue Geschäfte, die am Straubingscheck teilnehmen wollen würde man sich sehr freuen.

Infos finden Kunden oder interessierte Geschäfte unter www.straubingscheck.de