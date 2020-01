Zum Planungsstand der Ortsumgehung Dr. Hans Reichhart auf Informationsbesuch in Geiselhöring

Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart (3.v.r.) zusammen mit MdL Josef Zellmeier (3. v.l) und Bürgermeister Herbert Lichtinger (Mitte) und den Stadtratskandidaten informierten sich vor Ort über die Notwendigkeit einer Verkehrsentlastung in Geiselhöring. (Foto: CSU Geiselhöring)

Am Montag war der bayerische Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart zu einem Informationsbesuch in Geiselhöring. Gemeinsam mit MdL Josef Zellmeier und Bürgermeister Herbert Lichtinger sowie einigen Stadtratskandidaten informierte sich der Minister über die Notwendigkeit einer Ortsumgehung in Geiselhöring.