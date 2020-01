Ausbau des E-Government Förderbescheid „Digitales Rathaus“an Stadt Bogen übergeben

„Die Zukunft ist digital. Bayern setzt sich von Anfang an mit aller Kraft für Digitalisierung der Verwaltung ein und ist bundesweit Vorreiter. Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Verwaltungsleistungen rund um die Uhr als Onlinedienste nutzen können. Deshalb treibt der Freistaat den Ausbau von E-Government weiter voran“, teilte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Übergabe des Förderbescheides „Digitales Rathaus“ an die Stadt Bogen in Laberweinting am Sonntag (26. Januar) mit. Da der Großteil der Verwaltungsleistungen im kommunalen Bereich abgewickelt wird, unterstützt der Freistaat die bayerischen Gemeinden, Landkreise und Bezirke bei der Bereitstellung von neuen Online-Diensten.