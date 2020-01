EDV-Verfahren wird umgestellt KFZ Zulassungsstelle nur eingeschränkt erreichbar

Wegen der Umstellung auf ein neues EDV-Verfahren ist die städtische Kfz-Zulassungsstelle Am Hagen am Dienstag, dem 28. und Mittwoch, dem 29. Januar 2020 ganztägig geschlossen. Weitere Schließungstage folgen am 14., 17. und 18. Februar 2020.