Mitgliederversammlung im Landratsamt Regionalentwicklungsverein gibt Ausblick auf LEADER-Förderperiode

Am Donnerstag, 23. Januar, 17.30 Uhr, findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Straubing-Bogen die ordentliche Mitgliederversammlung 2020 des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen statt. Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen!

STRAUBING Nach der Begrüßung durch Vereinsvorsitzenden Landrat Josef Laumer wird zunächst Bertram Vogel, Niederbayern-Forum e.V., Landshut, als Gastreferent zum Regionalmarketing Niederbayern referieren. Danach sind ein Tätigkeitsbericht sowie ein Kassen- und Kassenprüfbericht des Regionalentwicklungsvereins angesetzt. Im Anschluss soll über die Entlastung von Vorstandschaft und Geschäftsführung zur Kassenführung beschlossen werden. Der weitere Tagesordnungspunkt widmet sich der Evaluierung der Vereinsarbeit.

Sodann erfolgen Tätigkeitsberichte und weitere Informationen aus den Fachbereichen LEADER, Regionalmanagement und Projektmanagement Energiewende des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen mit anschließender Entlastung von Vorstandschaft und Geschäftsführung zur Tätigkeit in 2019. Ferner wird die Mitgliederversammlung zum LEADER-Aktionsplan 2020 sowie zur Zuweisung der Fördermittel für das Jahr 2020 gemäß der Lokalen Entwicklungsstrategie der Region Straubing-Bogen für Einzel- und Kooperationsprojekte Beschlüsse fassen. Informationen zum Umsetzungsstand von LEADER in Niederbayern als auch bayernweit in der jetzigen Förderphase 2014 bis 2020 sowie zum Ausblick auf die kommende LEADER-Förderperiode 2021 bis 2027 wird LEADER-Koordinator Dr. Eberhard Pex geben.

Kaspar Sammer und Verena Pfeffer, EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V., werden als weitere Gastreferenten zum Thema Zukunft der Förderprogramme INTERREG referieren.