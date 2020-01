14-Jährigen an Polizei übergeben Couragierter Zeuge vereitelt Handtaschenraub in Straubing

Offensichtlich entwendete am Samstag (04.01.20) nach ersten Ermittlungen ein Jugendlicher einer älteren Dame deren Handtasche. Ein couragierter Bürger konnte den Flüchtenden festhalten und der Polizei übergeben. Die Kripo Straubing führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

STRAUBING Am Samstag gegen 16:15 Uhr wurde auf Höhe eines Einkaufsmarktes in der Oppelner Straße in Straubing einer 88-Jährigen ihre Handtasche entwendet. Der 14-jährige Tatverdächtige konnte durch das couragierte Eingreifen eines 27-Jährigen verfolgt und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 88-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Ihre entwendete und auf der Flucht entledigte Handtasche konnte ebenfalls aufgefunden und zurückgegeben werden.

Der 14-Jährige wurde nach den erfolgten kriminalpolizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg an seine verständigten Eltern übergeben.

Zur genauen Klärung des Sachverhalts bittet die sachbearbeitende Kriminalpolizei Straubing um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte das Tatgeschehen im Bereich der Oppelner Straße beobachten bzw. Angaben zum Tatablauf geben? Sachdienliche Hinweise an die Kripo Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0.