Hohe Förderung für Geh- und Radweg 400.000 Euro Zuschuss für Straßkirchen

Die Gemeinde Straßkirchen profitiert von einer hohen staatlichen Förderung: Wie Landtagsabgeordneter Josef Zellmeier mitteilte, wird die Errichtung eines Geh- und Radwegs zwischen dem Hauptort und Stetten mit einem Zuschuss in Höhe von 400.000 Euro bedacht.

STRAßKIRCHEN „ Der Freistaat setzt bei Geh- und Radwegen einen Schwerpunkt und wartet mit einer hohen Fördersumme auf. Durch den staatlichen Zuschuss wird der Baulastträger deutlich entlastet“, betonte Zellmeier.

Insgesamt schlägt die Maßnahme entlang der Staatsstraße 2325 mit Kosten in Höhe von 875.000 Euro zu Buche, wobei 565.000 Euro zuwendungsfähig sind. Daraus ergibt sich für Straßkirchen eine Festbetragsförderung in Höhe der genannten Summe. „ Der Zuschuss ist eine klare Stärkung der Infrastruktur vor Ort; die Sicherheit erhöht sich damit für alle Radfahrer und Fußgänger signifikant“, so Zellmeier weiter.