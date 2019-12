Brückentag am 27. Dezember Stadtverwaltung und Landratsamt bleiben geschlossen

Die Straubinger Stadtverwaltung und das Landratsamt Straubing Bogen informieren über abweichende Öffnungszeiten an und nach Weihnachten.

STRAUBING Landratsamt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen

Am Freitag, 27. Dezember, hat das Landratsamt ganztägig geschlossen. Wahlvorschläge für die Kreistags- und Landratswahl können auch am 27.12.2019 wirksam eingereicht werden. Eine entsprechende telefonische Rufbereitschaft während der allgemeinen Dienststunden ist eingerichtet. Auch an Heilig Abend und Silvester bleibt das Landratsamt geschlossen. An allen anderen Werktagen herrscht normaler Dienstbetrieb.

Auch die Straubinger Stadtverwaltung am 27. Dezember geschlossen.

Die Dienststellen der Stadtverwaltung Straubing bleiben am Freitag, 27. Dezember ganztägig geschlossen. Diese Regelung gilt für das Rathaus am Theresienplatz mit Ausnahme des Wahlamts (EG, Zimmer 9). Dieses ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet, der Zugang ist über die Seminargasse möglich.

Geschlossen sind ebenfalls das Soziale Rathaus und die Außenstellen Stadtmarketing und Tourismusinformation, Kfz-Zulassungsstelle, Standesamt, Stadtarchiv, Verbraucherschutz, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtkasse und Kämmerei, Bauhof und Stadtgärtnerei sowie der Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung.