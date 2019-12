Förderbescheid eingegangen Stadt erhält 2,7 Mio. Euro für den Anbau eines neuen Kabinentraktes am Eisstadion

(Foto: sms)

Bereits im April dieses Jahres überbrachte Bundestagsabgeordneter Alois Rainer die Zusage des Bundes, dass der geplante Anbau eines neuen Kabinentraktes am städtischen Eisstadion mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bezuschusst wird. Am heutigen Dienstag ist der finale Förderbescheid in der Verwaltung eingegangen. Für die Baumaßnahme am Stadion erhält die Stadt demnach eine Förderung von insgesamt 2,7 Mio. Euro.