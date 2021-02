Schildertausch Neue US-Partnerschaftstafel vor dem Neuen Rathaus in Weiden

Oberst Christopher R. Danbeck und Oberbürgermeister Jens Meyer. Foto: Stadt Weiden

Am Donnerstag, 18. Februar, begrüßte Oberbürgermeister Jens Meyer den Kommandeur der U.S-Armee Garnison Bavaria, Oberst Christopher R. Danbeck, in Weiden in der Oberpfalz. Auch wenn corona-bedingt alle Veranstaltungen und Bürgerbegegnungen mit den Partnerstädten ausfallen mussten, bot der Schildertausch an der Partnerschaftstafel vor dem Neuen Rathaus die Gelegenheit sich zu treffen.