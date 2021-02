Zuchtvieh-Markt Februar-Auktion des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz – starke Nachfrage bei Kühen

Die Februar-Auktion des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz am Mittwoch, 10. Februar, war gekennzeichnet von einer sehr guten Nachfrage bei den weiblichen Großtieren. Bei den weiblichen Zuchtkälbern konnten die Preise vom Januarmarkt nicht ganz gehalten werden.

Schwandorf. Der Körkommission wurden zwölf hoffnungsvolle Jungbullen vorgestellt. Die Bullen überzeugten meist mit sehr guter Entwicklung und hervorragenden Zuchtwerten. Zum Prüfeinsatz wurden drei hervorragende Jungbullen von den Besamungsstationen Neustadt an der Aisch und Marktredwitz-Wölsau erworben. Drei weitere Bullen konnte für den Einsatz in den Natursprung verkauft werden.

Die Auktion der weiblichen Großtiere war diesmal mit 62 Jungkühen und zwei Kühen mit mehr als einer Kalbung eher knapp beschickt. Die angebotenen Tiere überzeugten meist mit sehr guter Qualität. Trotz teilweise winterlicher Bedingungen fanden sich eine ganze Reihe von Kaufinteressenten in der Versteigerungshalle ein. Manche Käufer hatten aber auch Kaufaufträge an das Verbandspersonal delegiert. Es entwickelte sich von Beginn an eine flotte Versteigerung. Besonders gefragt waren laufstallgeeignete Tiere mit guter Euteranlage. Selbst Tiere mit abfallender Qualität konnten diesmal – wenn auch zu verminderten Preisen – abgesetzt werden. Am Ende der Auktion errechnete sich bei den Jungkühen mit 1.745 Euro ein Durchschnittspreis, der um geringfügig geringer war als bei der Januar-Auktion. Eine stärkere Beschickung des Marktes mit guten Tieren wäre wünschenswert.

Mit 72 Tieren war die Auktion der weiblichen Zuchtkälber diesmal nur knapp beschickt. Die angebotenen Kälber überzeugten meist mit guter Entwicklung. Es konnten ausnahmslos alle angebotenen weiblichen Zuchtkälber zu zufriedenstellenden Preisen abgesetzt werden. Besonders gefragt waren Tiere mit altersgerechter Entwicklung und guten väterlichen und mütterlichen Abstammungen. Aufgrund der winterlichen Bedingungen hatten kurz vor der Auktion leider einige Interessenten ihre Kaufaufträge zurückgezogen, so dass kein höherer Erlös erzielt werden konnte.

Die Versteigerung der männlichen Nutzkälber am 8. Februar 2021 war geprägt von einer verbesserten Nachfrage. Bei einem Durchschnittsgewicht von 93 Kilo wurde ein Erlös von 4,92 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) je Kilogramm Lebendgewicht erzielt. Für ein männliches Kalb mussten die Käufer somit durchschnittlich 415 Euro (ohne Mehrwertsteuer) anlegen.