Inzidenz liegt bei 95,4 25 Infektionen am Dienstag im Landkreis Schwandorf – Kita in Nittenau teilweise in Quarantäne

Am Dienstag, 9. Februar, sind 25 neue Infektionen im Landkreis Schwandorf bekanntgeworden. Die Gesamtzahl steigt damit bei 4.418. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit wieder unter 100, und zwar bei 95,4.

Landkreis Schwandorf. Das Ergebnis der Reihentestung in einem Betrieb, von der am Dienstag berichtet wurde, liegt noch nicht vor. In vier Seniorenheimen und einer Behinderteneinrichtung im Landkreis stehen im Zeitraum von Donnerstag bis Montag Reihentestungen an, die in drei Fällen als Endtestung angesehen werden. Gibt es keine neuen Fälle, kann das Ausbruchsgeschehen jeweils für beendet erklärt werden. Ein einzelner Folgefall im Rahmen eines bekannten Ausbruchsgeschehens im nördlichen Landkreis taucht nicht in der Statistik auf, da der Beschäftigte in einem Nachbarlandkreis wohnt.

In Quarantäne befinden sich Teile der Notgruppe des BRK-Kindergartens St. Monika in Nittenau. Betroffen sind einige Kinder und Mitarbeiterinnen. Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.