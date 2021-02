Am Montag, 8. Februar, sind fünf neue Infektionen im Landkreis Schwandorf identifiziert worden. Die Gesamtzahl liegt damit bei 4.393. LGL und RKI geben die Sieben-Tage-Inzidenz mit 112,3 an.

Landkreis Schwandorf. Die Reihentestung in der Einrichtung „Die Burg“ in Burglengenfeld, einem Heilpädagogischen Institut zur Wiedereingliederung, ergab keine neuen Fälle. Über einen positiven Fall wurde in der Pressemitteilung vom 31. Januar berichtet.

Zum Infektionsgeschehen in den Betrieben finden am Dienstag und in den nächsten Tagen Reihentestungen statt.

Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.