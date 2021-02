Übung der US-Armee „Combined Resolve XV“ startet im Februar

Fast 4.500 Soldaten aus sechs verbündeten und Partner-Nationen nehmen an der Übung „Combined Resolve XV“ vom 1. Februar bis zum 5. März auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels teil.

Landkreis Schwandorf. Ziel der Übung ist es, die Kampf- und Einsatzfähigkeit des „1st Armored Brigade Combat“-Teams der „1st Cavalry Division“ zu testen und zu bewerten. Der Fokus der Übung liegt dabei auch auf der Stärkung der Interoperabiliät mit den multinationalen Partnern. „Es ist eine hochinteressante Zeit Teil des Teams der US Army Europe und Africom zu sein und mit den multinationalen Verbündeten und Partnern zu üben“, sagte der Kommandeur der „1st Cavalry Division“ (Forward), Oberst Monte’ Rone. „,Combined Resolve XV‘ bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Einsatzfähigkeit der Einheit zu erproben und die Interoperabilität mit unseren Verbündeten und Partner zu stärken. Wir freuen uns darauf, entscheidende Fähigkeiten während der Übung zu verbessern und so die Einheit befähigen im Gefecht zu bestehen und zu gewinnen. Und ja, es ist wichtig zu gewinnen! Dafür sind beste Ausbildung, Disziplin und Fitness nötig. ,Combined Resolve‘ ermöglicht den Kommandeuren, die Leistung der Einheit zu bewerten und die Trainingspläne der Einheiten als Vorbereitung auf ,Defender 21‘ genau abzustimmen.“

Abgesehen von den fliegenden Verbänden von „Atlantic Resolve“ nehmen auch die „101st Combat Aviation Brigade“ teil sowie in Deutschland stationierte Einheiten des „18th Combat Sustainment Support Battalion“, der „16th Sustainment Brigade“, dem „21st Theater Sustainment Command“, des „15th Engineer Battalion“, der „18th Military Police Brigade“ und das „U.S. Special Operations Command Europe“.

Folgende Nationen nehmen teil: Bosnien-Herzegovina, Italien, Litauen, Polen und Rumänien. Das „7th Army Training Command“ ist verantwortlich für die Einsatzfähigkeit der Truppen der US Army Europe and Africa und zugeteilten Einheiten. Es verfügt über interne Ausbildungsmöglichkeiten mit Kapazitäten auf den Truppenübungsplätzen in Grafenwöhr und Hohenfels, wie zum Beispiel Übungsdurchgänge im Gefechtsübungszentrum, die im „Joint Multinational Readiness Center“ stattfinden. Um die Gesundheit der Soldaten zu schützen, unterliegen die Teilnehmer strengen COVID-19 Maßnahmen, wie zum Beispiel Quarantäneauflagen und Tests. Der Großteil des „1st Armored Brigade Combat“-Teams, der „1st Cavalry Division“, befindet sich auf dem Tuppenübungsplatz Grafenwöhr. Dort übernahm die Einheit im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 30. November 2020 offiziell die Verantwortung und wurde somit von Fort Hood, Texas, nach Europa verlegt. Die Einheit unterstützt „Atlantic Resolve“.

Mehr Informationen findet man im Internet unter www.7atc.army.mil oder www.dvidshub.net. Gerne steht das JMRC Public Affairs Office zur Verfügung, telefonisch unter 09641/ 705227219 oder per Mail an usarmy.jmrc.7atc.list.dl-jmrc-pao@mail.mil.