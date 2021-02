Maxhütte-Haidhof Stadtbaumeister Gerd Schmid nimmt Abschied vom Rathaus

Der langjährige Stadtbaumeister der Stadt Maxhütte-Haidhof, Gerd Schmid, verabschiedete sich in die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fand die Verabschiedung in kleinem Rahmen im Rathaus statt.

Maxhütte-Haidhof. „Deine Arbeitshaltung und dein unglaubliches Wissen haben uns zu jeder Zeit bereichert und werden uns sehr fehlen“, so verabschiedete sich Erster Bürgermeister Rudolf Seidl von Gerd Schmid. In seiner Laudatio ging der Bürgermeister auf den beruflichen Werdegang Schmids ein. Nach dem Besuch der Hauptschule absolvierte Schmid eine Ausbildung zum Bauzeichner und erwarb anschließend auf dem zweiten Bildungsweg das Fachabitur. Nach dem erfolgreichen Studium zum Diplom-Ingenieur war Schmid zunächst in verschiedenen Unternehmen als Bauleiter tätig, bevor er im Juli 1986 zur Stadt Maxhütte-Haidhof wechselte. 1989 wurde er zum technischen Leiter der Bauabteilung ernannt. Seit mehr als 30 Jahren war Schmid somit der Stadtbaumeister der Stadt Maxhütte-Haidhof.

Mit dem Hinweis, dass die zwei Enkelkinder ihn mit Sicherheit in seiner neu gewonnen Freizeit auf Trapp halten werden, zeigte Seidl auch die positiven Seiten dieses Abschieds auf: Mehr Zeit für die Ehefrau Kornelia, für die Familie und für Hobbys. Als Geschenk überreichte Seidl Wanderbücher, da Wandern den ehemaligen Stadtbaumeister schon immer begeistert.

„Du wirst uns fehlen, lieber Gerd. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit“, schloss Seidl seine Rede und dankte nochmals im Namen der Stadt für die geleistete Arbeit. Es schlossen sich noch weitere Redner an. Für den Personalrat dankte Johannes Ortner für die gute Zusammenarbeit. Als langjähriger Kollege und Weggefährte bedankte sich vor allem auch Heribert Dächert für das sehr gute Miteinander. Man wusste einfach, dass man sich aufeinander absolut verlassen konnte. Beide wünschten Schmid einen geruhsamen, wohlverdienten Ruhestand.

Der zukünftige Ruheständler verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge bei den Kollegen und dankte für das entgegen gebrachte Vertrauen. „Ich habe sehr gerne bei der Stadt Maxhütte-Haidhof gearbeitet und hatte hier eine schöne Zeit. Vielen Dank dafür. Aber natürlich ich freue mich schon auch auf mehr Zeit mit meiner Familie“, beschloss Schmid seinen Abschied als Stadtbaumeister.