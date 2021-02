Coronavirus Mutationsverdacht im Landkreis Schwandorf hat sich in zwei Fällen bestätigt

Mit 17 Fällen im Landkreis Schwandorf am Mittwoch, 3. Februar, steigt die Gesamtzahl auf 4.261. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und vom Robert-Koch-Institut (RKI) übereinstimmend mit 86,6 angegeben.

Landkreis Schwandorf. Im Klinikum Amberg verstorben ist ein 90-jähriger Mann, der in einem Heim im nördlichen Landkreis gelebt hatte. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 107. Die in den Loew-Werkstätten in Wernberg-Köblitz am Dienstag stattgefundene Reihentestung bestätigte insgesamt acht positive Fälle in Werkstatt und dazugehörigem Wohnhaus. Die Reihentestung in den Naab-Werkstätten in Schwandorf und die erneute Reihentestung im Herzog-Ottheinrich-Haus der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld erbrachten keine neuen Fälle.

Ausbrüche gibt es in zwei weiteren Betrieben im Landkreis. In einer Firma sind 18 Fälle positiv, von denen zwölf im Landkreis wohnen. Zwei dieser zwölf Fälle sind mutationsverdächtig, weshalb eine Genomsequenzierung beauftragt wurde. In einem anderen Betrieb sind fünf Fälle positiv. Niemand davon wohnt aber im Landkreis.

Der Landkreis klärt auf: „In einem Medium, das eher im südlichen Landkreis gelesen wird, wurde am Donnerstag berichtet, dass Personen, bei denen der Verdacht auf eine Mutation besteht, im Testzentrum im Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf abgewiesen und auf die Hausärzte verwiesen worden wären. Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen. Richtig ist, dass auch symptomatische Probanden, obwohl für diese grundsätzlich die niedergelassenen Ärzte zuständig sind, sich im Testzentrum testen lassen können. In der Regel handelt es sich um einen Zweittest, wenn das erste Testergebnis mutationsverdächtig erscheint.“ Das Landratsamt hat in den letzten Tagen zusammen mit dem beauftragten Labor Kneißler in Burglengenfeld mit Hochdruck daran gearbeitet, die Implementierung der Sequenzierung voranzutreiben. Diese Phase ist abgeschlossen und das Labor ist ab sofort in der Lage, die vorgeschriebenen fünf Prozent aller positiven Befunde zu sequenzieren. Um möglichst schnell Daten und Erkenntnisse zu gewinnen, werden derzeit sogar mehr Proben als die vorgeschriebene Prozentzahl analysiert.

Aus dieser Zusammenarbeit heraus wurde am Donnerstagnachmittag bestätigt, dass in zwei voneinander unabhängigen Fällen die britische Variante der Mutation nachgewiesen werden konnte. Beide Fälle waren initial als Kontaktpersonen zu Fällen bekannt, bei denen der hochgradige Verdacht auf die britische Variante besteht.

Termine zur Impfung im Impfzentrum Nabburg können ab sofort ausschließlich über das bayernweite Online-Portal im Internet unter www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Demnach werden ab sofort keine direkten Impftermine mehr über die Telefonhotline vergeben. Über das neue Onlineportal kann sich jeder Bewohner mit Hauptwohnsitz in Bayern oder jede weitere Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Bayern für einen Impftermin in dem für ihn zuständigen Impfzentrum registrieren lassen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Registrierung noch keine Terminreservierung darstellt und das Öffnen des Portals mit dem Microsoft-Internet-Explorer Probleme verursachen kann. Für jede zu impfende Person muss eine eigene Mail-Adresse verwendet werden. Sollte einer Person die Registrierung über das Internet nicht möglich sein, kann sie sich von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr, unter der Telefonnummer 09433/ 3189510 telefonisch an das Hotline-Team wenden. Die Mitarbeiter werden diese Person über das Telefon im Internet registrieren. Daher ist es notwendig, dass wirklich nur die Personen die Hotline anrufen, die keine Möglichkeit haben, sich selbst online zu registrieren.

Registrierte Personen, die in der Rangfolge und Priorisierungsstufe als nächstes an der Reihe sind, erhalten per Mail oder SMS eine Aufforderung zur Terminvereinbarung. Diejenigen Personen, denen eine Registrierung über das Internet nicht möglich war und die sich deshalb telefonisch an das Landratsamt gewandt haben, werden von diesem angerufen und über die Möglichkeit der Terminvereinbarung informiert. Eine doppelte Registrierung per Internet und Telefon führt nicht zu einer Beschleunigung der Terminvergabe. Rückfragen zum voraussichtlichen Impftermin, dem aktuellen „Rang“ in der Warteliste etc. kann der Landkreis nicht beantworten. Das System erstellt die Reihung automatisch. Der Landkreis kann den Prozess weder beeinflussen, noch die Rangfolge einsehen. Es wird daher dringend darum gebeten, auf Rückfragen jeglicher Art zu verzichten und die Telefonleitungen für Bürger ohne Internet freizuhalten. Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.