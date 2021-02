Gedenktag Erinnern ist Auftrag und Verantwortung!

In Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau wird in Deutschland seit 1996 jährlich am 27. Januar der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Dies nahmen die Jusos im Unterbezirk Schwandorf/Cham zum Anlass, um gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder eine digitale Diskussion zum Thema „Nie wieder – Erinnerungskultur in Deutschland“ durchzuführen.