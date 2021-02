Coronavirus 32 Fälle am Dienstag und ein Todesfall im Landkreis Schwandorf

Mit 32 Fällen am Dienstag, 2. Februar, steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwandorf auf 4.244.

Landkreis Schwandorf. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und vom Robert-Koch-Institut (RKI) übereinstimmend mit 89,3 angegeben. Verstorben ist eine 84-jährige Frau, die zu Hause gewohnt hatte. Sie ist der 106. Todesfall im Landkreis.

Leider gibt es wieder eine steigende Tendenz an Fallzahlen. Die Situation ist diffuser geworden. Während in den letzten Wochen die Seniorenheime im Fokus standen, haben diese Infektionen jetzt keine überragend große Bedeutung mehr. Das Geschehen verlagert sich verstärkt in die Betriebe und in die Bevölkerung. In einem Betrieb wurden am Mittwoch 13 Infektionen identifiziert, wobei nicht alle Mitarbeiter im Landkreis wohnen und damit nicht alle in der Statistik geführt werden.

Die steigenden Fallzahlen könnten ein Indiz dafür sein, dass die Virusmutation aus Großbritannien den Landkreis erreicht hat. Noch gibt es aber keinen bestätigten Fall im Landkreis. Als Konsequenz kann nur appelliert werden, die Schutzmaßnahmen wieder ins Bewusstsein zu rücken und sie verstärkt zu beachten. Der Landkreis betont nochmals, dass den Beweis einer Mutation nur eine Genomsequenzierung liefern kann. Übliche Laborbefunde reichen dafür nicht aus. In diesen finden sich manchmal Kurzbezeichnungen, die nicht falsch interpretiert werden dürfen. So gibt etwa die Mutation N501Y noch keinen Anlass, von einer besonders gefährlichen Variante auszugehen. Dies ist nur der Fall, wenn zusätzlich zur Mutation auch die Deletion H69/V70 nachgewiesen ist. Nur dann besteht ein hochgradiger Verdacht, dass die Mutante aus Großbritannien vorliegt. Einen Beweis dafür kann aber nur die den Laborbefund ergänzende Genomsequenzierung liefern. So wird es auch vom Uniklinikum Regensburg und der Regierung der Oberpfalz gesehen.

Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.