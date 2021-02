Burglengenfeld SPD fordert Fortsetzung des City-Managements

Wer mit Geschäftsleuten in Burglengenfeld spricht, hört in diesen Tagen nicht selten Verzweiflung, Ratlosigkeit und die unverhohlene Bitte um Unterstützung. Wegen der Corona-Pandemie dürfen etliche Betriebe nicht öffnen. Und trotz vieler kreativer Ideen und Angebote geht es einigen Betrieben an die Substanz – emotional und finanziell.