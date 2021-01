Coronavirus 20 Infektionen und zwei Todesfälle im Landkreis Schwandorf

Im Krankenhaus sind zwei Frauen gestorben, die in der Corona-Statistik zu führen sind. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Schwandorf steigt auf 102. Die 84-Jährige hatte im Heim gelebt, die 92-Jährige zu Hause.

Landkreis Schwandorf. Mit 20 neuen positiven Fällen steigt die Gesamtzahl auf 4.115. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 62,89 und laut Robert-Koch-Institut bei 64,2.

In der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld, die Mitte Dezember von einem massiven Ausbruch betroffen war, sind zwei positive Fälle bei den Mitarbeitern aufgetreten. Deshalb wurde noch am Donnerstag, 28. Januar, eine Reihentestung durchgeführt. Betroffen ist diesmal nicht das Herzog-Philipp-Haus, in dem vom 12. bis 28. Dezember die Leitung gewechselt hatte, sondern das benachbarte Herzog-Ottheinrich-Haus. Im Elisabethenheim in Schwandorf ist ein weiterer Fall bei den Bewohnern aufgetreten.

Im Seniorenheim Am Sand in Wernberg-Köblitz hat aufgrund der vielen Fälle eine zweite Reihentestung stattgefunden. Stand Donnerstag sind 28 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv.

