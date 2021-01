Am Donnerstag Hans Schuierer bei „Ringlstetter“ zu Gast

Hans Schuierer. Foto: Starringer

Hans Schuierer ist die „Ikone der Wackersdorf-Proteste“, so schreibt Hannes Ringlstetter bei Facebook. Der ehemalige Schwandorfer Landrat ist am Donnerstag in Ringelstetters gleichnamiger Talkshow zu Gast.