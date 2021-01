25 Neuinfektionen 100. Todesfall mit oder an Corona im Landkreis Schwandorf

Die Zahl der Todesfälle an oder mit Corona im Landkreis Schwandorf ist ab Mittwoch, 27. Januar, leider dreistellig. Verstorben ist eine 80-jährige Frau, die zu Hause gelebt hatte. Das Durchschnittsalter aller bislang verstorbenen Corona-Patienten liegt bei 81 Jahren und zehn Monaten.

Landkreis Schwandorf. Mit 25 Fällen am Dienstag steigt die Gesamtzahl auf 4.095. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und Robert-Koch-Institut übereinstimmend bei 75,7. Aus den Heimen gibt es allenfalls zu berichten, dass sich ein positiver Schnelltest eines Mitarbeiters im Seniorenheim in Bruck bestätigt hat.

Viele Bürgerinnen und Bürger bescheinigen dem Landkreis ein gut organisiertes und strukturiertes Prozessmanagement im Impfzentrum in Nabburg. Aber es gibt auch Unzufriedenheit. Das Hauptproblem liegt darin, dass allein am Dienstag in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr insgesamt 8.892 Anrufe im Impfzentrum aufgelaufen sind. Diese Flut an Anrufen ist trotz Mehrfachschaltung, das heißt, dass mehrere Personen gleichzeitig telefonieren können, nicht zu bewältigen. Eine Verbesserung lässt sich nur erzielen, wenn wirklich nur diejenigen Personen anrufen, denen eine Terminvereinbarung über das Online-Portal nicht möglich ist. Die Homepage enthält dazu ausführliche Hinweise.

Sowohl im Landkreis Schwandorf als auch im gesamten Rettungsdienstbereich, der die Stadt Amberg und die Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf umfasst, haben die Belegungen in den Intensivstationen der Krankenhäuser stark zugenommen und erreichen die Kapazitätsgrenzen. Dabei handelt es sich in der Mehrzahl um Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind. Patienten werden bereits jetzt überregional gesteuert, zum Beispiel deshalb, weil im Klinikum Bayreuth Verdachtsfälle der britischen Corona-Variante aufgetreten sind und dort deshalb aktuell kaum neue Patienten aufgenommen werden können. Solche Aufnahmestopps strahlen auf andere Kliniken, auch in der mittleren Oberpfalz, aus.

Einmal mehr war am Mittwoch die Abhaltung von Beerdigungen in Corona-Zeiten ein Thema. Es gibt dazu ein neues Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 26. Januar. Darin ist klargestellt, wer zum „engsten Familienkreis“ gehört, der an einer Beerdigung teilnehmen darf. Dazu gehören Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder sowie die jeweiligen Angehörigen ihres Hausstands. Darüber hinaus darf auch der „engste Freundeskreis“ an der Beerdigung teilnehmen, soweit damit insgesamt (Familien- und Freundeskreis) nicht mehr als 25 Trauergäste zusammenkommen. Die in den letzten Wochen diskutierte Zweifelsfrage, wann Requiem und Friedhofgang als Einheit und wann als getrennte Veranstaltungen anzusehen sind, beantwortet das Ministerium dahingehend, dass getrennte Veranstaltungen nur dann vorliegen, wenn „die Teilnehmer dafür gesondert die Wohnung verlassen“. Eine anschließende Zusammenkunft der Trauergäste, also der in der Gegend übliche Leichtrunk, ist untersagt. Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.