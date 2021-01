Politik US-Armee führt Manöver mit Hubschrauberlandeübungen durch

Die US-Armee kündigt wieder Militärmanöver auf und um die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels an, teilt das Landratsamt Amberg-Sulzbach in einer Presseinformation mit.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Am 1. März startet die US-Armee ein kleineres Manöver mit der Bezeichnung „HFCA (Helicopter Flight Coordination Area) Landing Zone Training“. Es tangiert die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neustadt an der Waldnaab und Schwandorf. Beginnend am 1. März sind bis zum 31. März 25 Soldaten mit fünf Hubschraubern und fünf Radfahrzeugen im Außenbereich zu Hubschrauber-Lande- und Gefechtsübungen im freien Gelände auch zur Nachtzeit im Einsatz. Davon werden im Landkreis Amberg-Sulzbach die Gemeinden Etzelwang, Ursensollen, Ensdorf, Ebermannsdorf, Hirschau und Freudenberg betroffen sein, heißt es in der Manöveranmeldung der US Army.