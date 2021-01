20 Fälle am Sonntag Landkreis Schwandorf – aktueller Gesamtüberblick über die Situation in den Heimen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 24. Januar, wurden 20 neue Fälle im Landkreis Schwandorf bekannt, was die Gesamtzahl auf 4.071 ansteigen lässt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 94,0, laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 96,71.