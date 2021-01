Coronavirus 17 Fälle am Freitag und 20 am Samstag im Landkreis Schwandorf

Mit 17 Fällen am Freitag, 22. Januar, und 20 am Samstag, 23. Januar, steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwandorf auf 4.051.

Landkreis Schwandorf. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und das Robert-Koch-Institut geben die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz übereinstimmend mit 86,6 an. Leider gibt es wieder zwei Todesfälle zu vermelden. Mit oder an SARS-CoV-2 sind zwei 85 und 97 Jahre alte Frauen verstorben, die in Heimen gelebt hatten. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 98.

Die Reihentestung im Elisabethenheim in Schwandorf, die am Freitag stattfand, erbrachte zwei neue Fälle. Einige Befunde stehen noch aus. Die Ergebnisse der Reihentestung, die am Samstag in weiteren Stationen des Seniorenheims Am Sand in Wernberg-Köblitz durchgeführt wurde, liegen noch nicht vor.

Eine Erleichterung wurde für die katholische und evangelische Kirche verfügt. Entgegen einer ursprünglichen Mitteilung, die den Landkreis aus München erreicht hatte, reichen als Infektionsschutzkonzepte die jeweiligen mit der Staatsregierung abgestimmten Rahmenkonzepte aus. Damit muss nicht jede Pfarrei vor Ort ein eigenes Konzept beim Landratsamt einreichen und es muss auch nicht jeder einzelne Gottesdienst als Veranstaltung gemeldet werden. Der Landkreis bedauert, dass es hier zu Irritationen kam, die er nicht zu vertreten hat.

