„Mayors for Peace“ Stadt Weiden zeigt ihr Engagement durch Flaggenhissung vor dem Neuen Rathaus

„Mayors for Peace“ ist ein weltweites Städtenetzwerk, das sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt sowie aktuelle Themen aufgreift, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren.

Weiden. Gegründet wurde die Organisation im Jahre 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima. Mehr als 8.000 Städte gehören mittlerweile dem Netzwerk an, darunter 700 Städte in Deutschland. Die Stadt Weiden hat sich bereits 2008 dem weltweiten Städtebündnis angeschlossen. Als Zeichen der Unterstützung zeigt die Stadt Weiden ihr Engagement für „Mayors für Peace“ durch die Flaggenhissung vor dem Neuen Rathaus. Vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des Atomwaffensperrvertrages der Vereinten Nationen am 22. Januar 2021, hissten Oberbürgermeister Jens Meyer und Bürgermeister Lothar Höher am Freitag, 22. Januar 2021, die Flagge vor dem Neuen Rathaus.

„Als Mitglied der ,Mayors for Peace‘ begrüßen wir ausdrücklich das Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrages. Er ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Global Zero, einer Welt ohne Atomwaffen. Denn die humanitären Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen sind katastrophal. Wir brauchen jetzt eine neue Debatte über nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle. Eine friedliche und sichere Zukunft lässt sich nur in einer Welt ohne Atomwaffen gestalten. Ich danke Frau Dr. Nickl und Frau Dr. Macht für ihren Einsatz für Mayors for Peace in Weiden“, so Oberbürgermeister Jens Meyer. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.mayorsforpeace.de.