Coronavirus 34 Fälle im Landkreis Schwandorf am Mittwoch

„Als ich am 8. März 2020 die erste Pressemitteilung zur Corona-Lage im Landkreis hinausgegeben und vom ersten positiven Fall berichtet hatte, war nicht absehbar, dass sich gut zehn Monate später die Zahl der Pressemitteilungen auf 250 summieren würde. Würde man jede Presseanfrage, die darüber hinaus zu beantworten war, mit aufaddieren, wäre die Zahl von 500 gewiss schon überschritten“, so der Pressesprecher des Landkreises Schwandorf, Hans Prechtl.

Landkreis Schwandorf. Am Mittwoch, 20. Januar, haben sich 34 neue Infektionen bestätigt, was die Gesamtzahl auf 3.973 ansteigen lässt. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und das Robert-Koch-Institut weisen aktuell dieselbe Sieben-Tage-Inzidenz von 87,2 aus. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es am Donnerstag mehr Fälle als am Mittwoch, also mehr als 34 gegeben hat.

Erstmals seit den Schulschließungen mussten am Donnerstag wieder Kinder in Quarantäne geschickt werden. Betroffen sind diejenigen Kinder der ersten Klasse der Döpfer-Schulen in Schwandorf, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben und deshalb im Präsenzunterricht waren. Die Ergebnisse der Reihentestung in der Senioreneinrichtung Am Sand in Wernberg-Köblitz liegen vor. Von sechs positiven Fällen wurde bereits berichtet. 17 weitere Fälle kamen hinzu. Insgesamt sind 23 Bewohner positiv.

Für die Abhaltung von Gottesdiensten hat die Bayerische Staatsregierung am Mittwoch weitere Maßnahmen verfügt. Für alle Besucher besteht ab sofort eine FFP2-Maskenpflicht. Gottesdienste, die mehr als zehn Teilnehmer erwarten lassen, sind beim Landratsamt anzuzeigen. Etliche Mails von Pfarreien haben den Landkreis am Donnerstag bereits erreicht. Die Anzeigepflicht entfällt, wenn uns das für jede Pfarrei maßgebliche Infektionsschutzschutzkonzept vorgelegt wird. Darum werden alle Pfarreien im Landkreis gebeten. Am Donnerstag wurden alle Gemeinden angeschrieben mit der Bitte, diese Information an die Pfarrämter weiterzugeben.

Die bestehende Testpflicht für Beschäftigte in Heimen und ambulanten Pflegediensten wurde von zweimal wöchentlichen auf dreimal wöchentlich erhöht. Die Pandemiebeauftragten der Heime wurden von der Heimaufsicht über diese Neuerung unterrichtet.

Das für die zweite Januarhälfte angekündigte Schreiben an alle über 80-Jährigen im Landkreis mit Informationen zur Impfung verzögert sich leider. Das hat am Donnerstag die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) mitgeteilt. Dort war man unter normalen Planungen davon ausgegangen, dass die Einrichtung zwei bis vier Tage und der Versand weitere ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen würde. Da die Impfkampagne bayernweit im vollen Gange und die mediale Präsenz sehr groß ist, kommt es aufgrund des sehr hohen Aufkommens und der Notwendigkeit dezentraler Lösungen zu Verzögerungen. Die Mitarbeiter der AKDB arbeiten auf Hochtouren. Es werden alle Aufträge zeitnah abgearbeitet, es gibt Schichterweiterungen und es wird schnellstmöglich an die Deutsche Post versandfertig übergeben. Von über 400.000 Schreiben, die im Moment bei der AKDB beauftragt sind und noch anstehen, sind schon die Hälfte abgearbeitet. Im Landkreis Schwandorf sind rund 9.850 Schreiben betroffen

