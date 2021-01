Inzidenz unter 200 Die Stadt Weiden hat die 15-Kilometer-Regel aufgehoben

Oberbürgermeister Jens Meyer hat die 15-Kilometer-Regel um Weiden aufgehoben.

Weiden. „Die Entscheidung, dass wir die Einschränkung der touristischen Aktivitäten auf einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort aufheben werden, war bereits getroffen, bevor mich die Anregung meines Kollegen Christoph Skutella erreichte. Ich danke ihm dennoch für seine Bestätigung in dieser Sache.“

Die Stadtverwaltung der Stadt Weiden ist die erste Kreisverwaltungsbehörde in der Oberpfalz, der es möglich ist, die von der Landesregierung vorgeschriebene Beschränkung des Ausflugsradius wieder aufzuheben. Diese Situation bedingte, dass wie bisher in allen pandemie-bedingten wichtigen Entscheidungen, eine enge Zusammenarbeit des Katastrophenschutzes der Stadt Weiden mit der Regierung der Oberpfalz und dem Bayerischen Gesundheitsministerium erfolgte. Die Entscheidung wurde daher einvernehmlich getroffen. Zwischenzeitlich ist unter der Stadtverwaltung der Stadt Weiden, der Regierung der Oberpfalz und dem Bayerischen Gesundheitsministerium geklärt, dass zukünftig bei der Aufhebung der Beschränkung des Radius von touristischen Tagesausflügen das Einvernehmen und die Billigung nicht erfolgen muss. Die Regierung der Oberpfalz informierte am Donnerstag, 21. Januar, die Kommunalverwaltungen der Oberpfalz ebenfalls darüber.