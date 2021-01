Maxhütte-Haidhof FFP2-Masken für pflegende Angehörige

Um Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen vor dem Coronavirus besonders zu schützen, stellt der Freistaat Bayern für pflegende Angehörige FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung. Jede Hauptpflegeperson erhält demnach drei Schutzmasken. Diese können in der Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung am Wohnort der pflegebedürftigen Person abgeholt werden.

Maxhütte-Haidhof. Bei der Abholung ist als Nachweis der Bezugsberechtigung ein Schreiben der Pflegekasse vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die oder der Pflegebedürftige einen Pflegegrad hat.

In Maxhütte-Haidhof können die Masken am Dienstag, 26. Januar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 28. Januar, von 16 bis 18 Uhr, und am Freitag, 29. Januar, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, im MehrgenerationenHaus in der Regensburger Straße 20 abgeholt werden. Auch in der darauffolgenden Woche wird es noch Termine zur Abholung geben.