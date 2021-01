Pandemie 33 Fälle am Dienstag im Landkreis Schwandorf – RKI und LGL sehen Inzidenz bei 84,5

Nachdem für Montag, 17. Januar, im Landkreis Schwandorf nur acht Infektionen zu vermelden waren, ist die Zahl wieder deutlich angestiegen. 33 neue Fälle gab es am Dienstag, was die Gesamtzahl auf 3.939 erhöht. Diese Zahl nehmen sowohl das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit als auch das Robert-Koch-Institut zur Grundlage für die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz, die übereinstimmend mit 84,5 angegeben wird.

Landkreis Schwandorf. Die Reihentestung im Seniorenheim St. Elisabeth in Bruck erbrachte neben bereits bekannten Fällen fünf weitere Infektionen. Ähnlich sieht es im Seniorendomizil Haus Valentin in Nittenau aus. Auch hier waren bereits Fälle bekannt und die Reihentestung ergab sechs weitere. Die Ergebnisse der Reihentestung in der Senioreneinrichtung Am Sand in Wernberg-Köblitz werden für Donnerstag erwartet.

Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.