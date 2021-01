OB sagt Danke Weihnachtsaktion des Schwandorfer Hilfswerks war wieder ein voller Erfolg

Viele Bürger und Betriebe der Stadt Schwandorf zeigten sich auch im Jahr 2020 wieder hilfsbereit und spendeten eine beträchtliche Summe für die Weihnachtsaktion des Schwandorfer Hilfswerks.

Schwandorf. 176 Schwandorfer Kinder sowie zehn Heim- und Pflegekinder durften sich deshalb zu Weihnachten über die Unterstützung durch das Schwandorfer Hilfswerk freuen.

Ende November konnten bedürftige Familien für ihre Kinder Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 Euro je Kind bei der Stadt Schwandorf beantragen, die sie in den bezeichneten Schwandorfer Geschäften für Bekleidung, Schuhe oder Spielwaren einlösen konnten. In diesem Zusammenhang gilt der persönliche Dank des Oberbürgermeisters den Firmen, die sich wiederum an der Gutscheinaktion beteiligt haben. „Den Dank der Beschenkten gebe ich an die Spender, Helfer und Förderer des Schwandorfer Hilfswerks weiter, das auch in Notfällen einspringt und tätig wird, wo die Sozialhilfe nicht tätig werden kann. Die Bereitschaft zu helfen ist nach wie vor groß! Um dieses Werk auch weiterhin fortsetzen zu können, verbinde ich mit meinem Dank die Bitte, das Schwandorfer Hilfswerk auch im Jahre 2021 zu unterstützen“, so Oberbürgermeister Andreas Feller.