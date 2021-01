Baby-Boom Landkreis Neustadt an der Waldnaab – 2020 so viele Geburten wie seit 2004 nicht mehr!

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurden im vergangenen Jahr 841 Geburten verzeichnet. Das sind 56 Babys oder 7,1 Prozent mehr als 2019.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Nach dem Höchststand von 1.1114 Geburten im Jahr 1997 sanken die Zahlen bis 2011 auf einen Tiefststand von 670 und erholen sich seitdem langsam wieder. Auf dem Spitzenplatz liegt 2020 mit 63 Neugeborenen die größte Gemeinde in Neustadt an der Waldnaab, die Stadt Vohenstrauß. Bezogen auf die Einwohnerzahl kann mit 31 Geburten die Gemeinde Pirk anteilig den größten Baby-Boom vermelden. In den meisten Gemeinden schwanken die Zahlen jedes Jahr ein bisschen nach oben oder unten, aber der Trend ist insgesamt eindeutig positiv.

„Diese wunderbare Entwicklung zeigt, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Paare im Landkreis Neustadt an der Waldnaab niederlassen und eine Familie gründen, weil sie im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gute Perspektiven für sich sehen“, interpretiert Landrat Andreas Meier den Geburtenanstieg.