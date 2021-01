Amberg-Sulzbacher Land Landkreis-Touristiker ziehen Bilanz – berechtigte Zuversicht für die Zeit nach Corona

Seit Jahren ein eingespieltes Team: Die Touristiker des Landkreises Amberg-Sulzbach, Regina Wolfohr und Hubert Zaremba. Foto: Christine Hollederer

„Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Der Tourismus leidet, und doch geht es zum Glück nicht ohne.“ Die Touristiker des Landkreises Amberg-Sulzbach können eine gute Bilanz aufweisen, was die Arbeit im vergangenen Jahr betrifft. Das Interesse an der Region stieg spürbar an, besonders im Internet, und die beiden Tourismus-Manager Hubert Zaremba und Regina Wolfohr sowie Landrat Richard Reisinger äußern sich in einer Pressemitteilung des Landratsamtes optimistisch über das Jahr 2021.