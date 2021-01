Wochenübersicht 260 Fälle in acht Tagen im Landkreis Schwandorf

Foto: 123rf.com

Wegen des Drei-Königs-Feiertags erschien die Corona-Wochenübersicht im Landkreis Schwandorf in der letzten Woche einen Tag früher. Das hat zur Folge, dass die aktuelle Wochenbilanz nicht sieben, sondern acht Tage umfasst. In diesem Acht-Tages-Zeitraum vom 5. bis zum 12. Januar trat Corona in 27 von 33 Gemeinden auf. Es gab insgesamt 260 Fälle.