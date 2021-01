Pandemie 15-Kilometer-Radius gilt auch in Weiden

Foto: 123rf.com

Die Stadt Weiden in der Oberpfalz hat am Montag, 11. Januar, den Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Deshalb sind entsprechend der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) touristische Tagesausflüge für Personen, die in Weiden wohnen, über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt.