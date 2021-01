Stadt Weiden Corona-Maßnahmen – strengere Regeln für Bestattungen

Um die hohen Infektionszahlen einzudämmen, gelten seit Montag, 11. Januar, in Bayern schärfere Regeln. Im Zentrum der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) stehen dabei, neben den strengeren Kontaktbeschränkungen, auch Ausgangsbeschränkungen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes.

Weiden. Insbesondere aufgrund der geltenden und zudem verschärften Kontaktbeschränkungen, wird vonseiten der Friedhofsverwaltung der Stadt Weiden in der Oberpfalz nochmals darauf hingewiesen, dass auch für Beerdigungen die folgenden, strengeren Vorgaben gelten: Das Verlassen der Wohnung ist nur noch mit triftigem Grund (Paragraf 2 der 11. BayIfSMV) erlaubt. Einen triftigen Grund stellt gemäß Paragraf 2 Satz 1 Nr. 9 die Teilnahme an „Beerdigungen im engsten Familien- und Freundeskreis“ dar. Der „engste Familien- und Freundeskreis“ soll nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben in keinem Fall mehr als 25 Trauergäste umfassen.

Zudem sind die Regeln für Gottesdienste und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften gemäß Paragraf 6 der Elften BayIfSMV auch für die Durchführung von Beerdigungen entsprechend anwendbar. Insbesondere ist zwischen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu wahren. Zudem gilt für die Besucher Maskenpflicht und Gemeindegesang ist untersagt. Für anschließende Zusammenkünfte von Trauergästen gilt das allgemeine Veranstaltungsverbot.