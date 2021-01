Bürgerentscheid Weidens OB bietet digitale Bürgersprechstunde zum Gewerbegebiet „Weiden West IV“ an

Am 14. Februar sind die Weidener Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme beim Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet „Weiden West IV“ abzugeben. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich hierzu auf www.weiden.de/westiv über den Bürgerentscheid zu informieren.

Weiden. Oberbürgermeister Jens Meyer bietet zudem gemeinsam mit Dezernentin Cornelia Taubmann, Dezernent Oliver Seidel und den Planern des Planungsbüros TNL eine digitale Bürgersprechstunde an. Diese findet am Freitag, 22. Januar 2021, um 16 Uhr statt. Die digitale Bürgersprechstunde wird live aus dem Neuen Rathaus in Weiden sowohl auf OTV, als auch über Live-Stream auf www.weiden.de im Internet ausgestrahlt.

Bürgerinnen und Bürger können sich während der digitalen Bürgersprechstunde am 22. Januar in der Zeit von 15 bis 17 Uhr telefonisch unter 0961/ 81-1344 melden. Ihre Fragen werden dann live in der Bürgersprechstunde beantwortet.

Darüber hinaus können Fragen bereits von 11. Januar 2021 bis 18. Januar 2021 per Mail an die Adresse westiv@weiden.de gesendet werden. Da nur Fragen von Weidener Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt werden können, müssen hierbei der korrekte und vollständige Name sowie die Anschrift der oder des Anfragenden angegeben werden. Eingereichte Fragen, die diese Informationen nicht enthalten, werden nicht berücksichtigt. Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anfrage ebenso mit, ob wir während der digitalen Bürgersprechstunde Ihren Namen bei der Beantwortung Ihrer Frage veröffentlichen dürfen.