Für eine Broschüre Die Stadt Hof spendet Einnahmen aus einer AfD-Veranstaltung für die Arbeit mit Flüchtlingen

Foto: 123rf.com

Die Mieteinnahmen aus einer Veranstaltung der AfD werden für die Flüchtlingsarbeit gespendet. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla kündigt an, „dass die Stadt Hof keine Einnahmen erzielen will, wenn völkisches Gedankengut ausgebreitet wird. Deshalb spenden wir die Mieteinnahmen in Höhe von rund 600 Euro, die durch die Veranstaltung am 8. Januar 2021 in der Freiheitshalle eingenommen werden.“