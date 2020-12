Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannte wollten Geldautomaten in Nabburg aufbrechen

Foto: Ursula Hildebrand

In den frühen Mittwochstunden, 16. Dezember, haben zwei unbekannte, maskierte Personen versucht, den Geldautomaten einer Bank in der Regensburger Straße in Nabburg aufzubrechen. Es entstand hoher Sachschaden. Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht Zeugen.