Für bedürftige Menschen Ein großer Tag für die Tafel Schwandorf – hundert Fanpakete des Regensburger Weihnachtssingens

Foto: Armin Wolf

Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller und der Organisator des „Weihnachtssingen #dahoam“, Armin Wolf, übergaben hundert Fanpakete für bedürftige Menschen und für die Tafel-Mitarbeiter in Schwandorf. Am Samstag, 19. Dezember, gibt es beim Fernsehsender TVA die große Weihnachtsshow, die am ersten Weihnachtsfeiertag auch auf OTV zu sehen sein wird.