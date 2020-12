Stadterhebung Gedenkstein für die Stadtlinde in Maxhütte-Haidhof

Thomas Forster , stellvertretender Bauhofleiter, sowie Josef Schmid, dritter Bürgermeister der Stadt Maxhütte-Haidhof. Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof

Anlässlich der Stadterhebung am 4. Juli 1953 wurde am Tag des Baumes im darauf folgenden Jahr eine Linde an der Straßengabelung Rathausstraße und August-Henkel-Straße in der kleinen Grünfläche gepflanzt.