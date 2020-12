Lockdown Schwandorfer Rathaus bleibt erreichbar – Tourismusbüro geschlossen

Das Schwandorfer Rathaus hält in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 trotz der verstärkten Corona-Beschränkungen den Dienstbetrieb weiterhin aufrecht.

Schwandorf. Besucherinnen und Besucher werden jedoch aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkung gebeten, nur aus triftigem Grund und bei unaufschiebbaren Angelegenheiten das Rathaus persönlich aufzusuchen. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung ist dabei zwingend erforderlich, entweder unter der Telefonnummer 09431/ 45-0 oder bei Sachverhalten, die das Einwohnermeldeamt betreffen, unter 09431/ 45-321 bis -325. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schwandorf.de.

Tourismusbüro Schwandorf geschlossen

Das Tourismusbüro der Stadt Schwandorf ist ab 16. Dezember bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.

Die städtische Einrichtung ist jedoch weiterhin unter der Telefonnummer 09431/ 45-550 oder per Mail an tourismus@schwandorf.de erreichbar. In der Zeit vom 23. Dezember, 13 Uhr, bis einschließlich 6. Januar 2021 ist das Tourismusbüro nicht besetzt. Ab dem 07.01.2021 ist die städtische Einrichtung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. (Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, und Samstag von 9 bis 13 Uhr).