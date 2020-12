Auktion Starke Nachfrage bei Zuchtrindern führt zu guten Preisen

Der Betrieb Pilz aus Oberwahrberg im Landkreis Regensburg stellte diesen natürlich hornlosen „Edelstein“-Sohn (Kat. Nr.: 2) vor, der zum Prüfeinsatz an den Besamungsverein Neustadt an der Aisch überstellt wurde. Foto: RZO

Die Zuchtrinder-Auktion des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz am Mittwoch, 9. Dezember, in Schwandorf war gekennzeichnet von einer sehr guten Nachfrage bei den weiblichen Großtieren und weiblichen Zuchtkälbern. Die Erlöse zogen bei allen Kategorien deutlich an.