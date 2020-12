Übergabe Bescherung für sozial Schwächere – DAGA überreicht Geschenke

Alle Jahre wieder kurz vor Weihnachten kommen Vertreter des Deutsch-Amerikanischen Gemeinsamen Ausschusses, kurz DAGA, ins Landratsamt Amberg-Sulzbach und übergeben Geschenke. So hatten der deutsche Präsident Helmuth Wächter und James P. Federline auch in diesem Jahr wieder Lebensmittelpakete für sozial schwächere Menschen im Landkreis Amberg-Sulzbach im Gepäck.

Landkreis Amberg-Sulzbach. 50 Pakete, vollgepackt mit Süßigkeiten und Lebensmittel für den täglichen Bedarf, durften Landrat Richard Reisinger, Abteilungsleiter Dr. Norbert Vogl und Sachgebietsleiter Georg Jobst von der Sozialhilfeverwaltung am Landratsamt jetzt entgegen nehmen. Die Päckchen im Wert von rund 30 Euro sind vor allem für ältere, alleinstehende Menschen im Landkreis Amberg-Sulzbach gedacht und werden in den kommenden Tagen rechtzeitig vor Weihnachten an die Bedürftigen verteilt. Die Stadt Vilseck, der Markt Königstein und der Markt Freihung erhalten separat ebenfalls Pakete vom DAGA.

Dieser finanziert die Paketaktion vor Weihnachten normalerweise mit Einnahmen aus dem deutsch-amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr. Da dieses heuer aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, wurden hauptsächlich Spenden von Kommunen und Firmen aus der Region gesammelt und für die Aktion verwendet. Insgesamt verteilt der DAGA mit logistischer Unterstützung der Bundeswehr 600 Päckchen in den Landkreisen rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr.