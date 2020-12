Aktion Übergabe der DAGA-Pakete in Weiden

James P. Federline, Sabine Dippold, Jens Meyer und Helmut Wächter. Foto: Stadt Weiden

Am Donnerstagvormittag, 10. Dezember, überbrachte der Präsident des Deutsch-Amerikanischen Gemeinsamen Ausschusses (DAGA) Helmut Wächter, zusammen mit „Santa Claus“, James P. Federline, die Hilfspakete für bedürftige Menschen. „In Weiden in der Oberpfalz sind es fünfzig Pakete, auf die sich die Bedürftigen ab sofort freuen dürfen“, so Sabine Dippold, die für die Verteilung zuständige Leiterin des Amtes für wirtschaftliche Hilfen.