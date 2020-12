Schlüsselzuweisungen „Kräftige Unterstützung für unsere Kommunen“

„Der Landkreis Schwandorf wird auch 2021 von den Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern profitieren. In diesem Jahr fließen gut 53 Millionen Euro in unsere Region“, so der Stimmkreisabgeordnete Alexander Flierl.