Spende Labor Kneißler unterstützt die Fokusgruppe „Jugend“

Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler, Merlin Bloch, Leiter der Fokusgruppe „Jugend“, und Bürgermeister Thomas Gesche. Foto: Michael Hitzek

Mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt das Labor Kneißler die Arbeit der Fokusgruppe „Jugend“ in Burglengenfeld. Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler übergab den symbolischen Spendenscheck im Beisein von Bürgermeister Thomas Gesche an Gruppenleiter Merlin Bloch.