Trotz Corona Nikolaus und Bürgermeister besuchen Kinderhäuser in Maxhütte-Haidhof

Der Heilige Nikolaus und Bürgermeister Rudolf Seidl trafen sich mit den Kindern und deren Erzieherinnen des Waldkindergartens vom BRK-Montessori-Sonnenhaus in Rappenbügl gleich auf der Spielwiese. Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof/Anita Alt

Am Tag vor dem 6. Dezember und am Weihnachtsmarkt besucht der Heilige Nikolaus traditionsgemäß die Kinder in Maxhütte-Haidhof. Auch wenn dieses Jahr der Weihnachtsmarkt ausfällt, es keine Buden und keine Bühne am Marktplatz geben wird, gingen die jüngsten Bürger trotz Coronakrise nicht leer aus.